Speedinvest investierte bisher 350 Mio. Euro in über 250 Start-ups

Der Wiener Frühphasen-Investor Speedinvest hat in den vergangenen zehn Jahren rund 350 Mio. Euro in mehr als 250 Start-ups investiert. Vier Speedinvest-Investments - Bitpanda, GoStudent, Tier und Wefox - sind bereits mit mehr als 1 Mrd. Dollar bewertet. "Es wird Börsengänge geben", sagte Speedinvest-Gründer Oliver Holle am Freitag vor Journalisten in Wien an. Über einen IPO des Berliner Insurtech Wefox und der Wiener Kryptoplattform Bitpanda wurde bereits medial spekuliert.

Viele heimische Investoren

Im Portfolio habe man außerdem zehn Jungunternehmen, denen eine gute Chance eingeräumt werde, ebenfalls eine Bewertung von 1 Mrd. Dollar zu erreichen, sagte der Speedinvest-Chef. Mehr als die Hälfte dieser Start-ups hätten ihren Sitz in Österreich oder Deutschland.