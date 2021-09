Kommunikationspraxis der EZB in der Kritik

Die EZB müsse ihre Kommunikationsstrategie ändern, was an diesem Fallbeispiel offensichtlich werde: "Man weiß nicht, ob man der Zeitung oder öffentlichen Mitteilungen der EZB glauben soll." Die EZB ließ die Äußerungen des Grünen unkommentiert. Die "FT" hatte in dem Artikel zudem über eine Zinserhöhung im Jahr 2023 spekuliert. Das spanische EZB-Ratsmitglied Pablo Hernandez de Cos sagte dazu, dies sei grundsätzlich nicht mit dem geldpolitischen Ausblick der EZB vereinbar.

Die EZB hat die rekordtiefen Zinsen in dem im Sommer aktualisierten Ausblick praktisch auf lange Zeit festgeschrieben und den Investoren damit eine Orientierungslinie gegeben. Sie will unter anderem ihre Leitzinsen solange auf dem aktuellen oder einem noch tieferen Niveau halten, bis zu sehen ist, dass die Inflation zwei Prozent erreicht und sich in diesem Bereich festsetzt. Das könnte auch eine Übergangszeit von Teuerungsraten moderat über zwei Prozent bedeuten.