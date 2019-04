Ralph Müller wird neuer Chef der Wiener Städtische Versicherung

Bei der Wiener Städtische Versicherung kommt es 2021 zu einem Führungswechsel. Ralph Müller (50), derzeit Generaldirektor bei der Konzernschwester Donau Versicherung, folgt dem langjährigen Generaldirektor Robert Lasshofer (61) nach. Dies teilte die zur Vienna Insurance Group (VIG) gehörende Wiener Städtische Versicherung am Donnerstag mit.

Geordneter Übergang

Müller werde per 1. Jänner 2021 neuer Vorstandschef, ziehe aber bereits im Jänner 2020 in den Vorstand ein, um gemeinsam mit Lasshofer einen geordneten Übergang sicherzustellen. Die Funktionsdauer der derzeitigen Wiener-Städtische-Vorstände endet 2020. Lasshofer würde bei einer Fortsetzung der Funktion das Pensionsalter überschreiten. Lasshofer ist seit 1999 im Vorstand der Wiener Städtischen und leitet seit August 2010 die größte VIG-Tochter als Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor.

