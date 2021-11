Raiffeisenlandesbank Oberösterreich als „Bank des Jahres“ ausgezeichnet

Im Rahmen des Wettbewerbs „Großer Preis des Mittelstandes“ vergibt die Oskar-Patzelt-Stiftung alljährlich die Auszeichnung „Bank des Jahres“ für Kreditinstitute mit besonderem Engagement bei der Begleitung mittelständischer Unternehmen.

Preis

Vor kurzem wurde die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB OÖ) in Dresden für ihre Leistungen mit diesem Preis ausgezeichnet. Als Marktführer unter den österreichischen Banken in Deutschland überzeugte die RLB OÖ mit intensiver Kundenorientierung und -nähe.

RLB OÖ-Generaldirektor-Stellvertreterin Michaela Keplinger-Mitterlehner: „Kundenbeziehungen, die auf Vertrauen, Nähe und Verständnis basieren, sind eine wichtige Grundlage, um gemeinsam erfolgreich sein zu können. Darauf aufbauend können wir unser Finanz-Know-how optimal einsetzen und maßgeschneiderte Lösungen finden. Es freut uns, dass unsere Kundinnen und Kunden diese Zusammenarbeit wertschätzen und uns ein weiteres Mal nominiert haben.“

Zweigniederlassungen in Deutschland

Seit 1991 hat die RLB OÖ eine Zweigniederlassungen in Süddeutschland. Neben dem Standort in München befinden sich weitere Niederlassungen in Passau, Nürnberg, Regensburg, Ulm, Würzburg, Heilbronn, Augsburg und Stuttgart. Der Fokus liegt in Süddeutschland auf der Betreuung von mittelständischen Firmenkunden, Familienunternehmen und institutionellen Kunden.

Zur Auswahl stehen der Jury beim „Großen Preis des Mittelstandes“ jährlich zahlreiche Unternehmen, Banken und Institutionen. Die Teilnehmer müssen von Dritten nominiert werden und die Nominierten müssen in mehreren Kategorien herausragende Leistungen erbringen, dazu zählen etwa die Gesamtentwicklung des Unternehmens, das Engagement in der Region oder der Beitrag zur Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen.