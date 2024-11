Raiffeisen Ware Austria: Reinhard Wolf übergibt Führung an Johannes Schuster

Wolf will sich in den nächsten Monaten ganz seiner Aufgabe im Vorstand der deutschen Muttergesellschaft BayWa widmen, wie es in einer Aussendung heißt. Dort kriselt es bereits seit Längerem.

Mit Anfang Dezember folgt ihm der bisherige RWA-Vorstandsdirektor Johannes Schuster nach. Er wird die Leitung der Dachorganisation der Raiffeisen-Lagerhäuser in Österreich gemeinsam mit Vorstandsmitglied Christoph Metzker übernehmen.

„Außerdem“, so Wolf weiter „kann ich die Leitung in der RWA an ein kompetentes Team übergeben. Das Unternehmen ist gut aufgestellt.“

Dank für "erfolgreiche Geschäftsführung"

RWA-Aufsichtsratsvorsitzender Michael Göschelbauer drückt Wolf zum Abschied seinen Dank aus für „die erfolgreiche und vorausschauende Geschäftsführung der vergangenen Jahre“.

Er sei außerdem überzeugt davon, dass sein Nachfolger die RWA-Geschichte „erfolgreich weiterschreiben“ werde.

Wolf stand seit 2013 an der Spitze der RWA und hat in seiner Zeit als Generaldirektor das Geschäft in Zentral und Südosteuropa ausgeweitet.