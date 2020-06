Das Einfamilienhaus, errichtet vom Lagerhaus

Der Umsatz-Rückgang von 18 Prozent in der Energiesparte ist eine Folge der Preisrückgänge bei Diesel und Heizöl sowie der Umstellung auf andere Energieträger. Deutliche Zuwächse von 30 Prozent gab es beim Pelletsverkauf.

Vor allem der Dienstleistungsbereich soll weiter ausgebaut werden. Die Lagerhäuser wollen nicht nur Fenster verkaufen, sondern gleich ein Gesamtpaket für die komplette Sanierung des Hauses. "Man kann ein schlüsselfertiges Haus vom Lagerhaus kaufen", erläutert Wolf das Geschäftsmodell. In Österreich werden jährlich etwa 15.000 Einfamilienhäuser gebaut.

Die Überschwemmungen in Südosteuropa werden laut Wolf keine Auswirkungen auf die Agrarpreise haben. Die Krise in der Ukraine hat nur kurzfristig die Getreidepreise an den Börsen in die Höhe getrieben. Die Ukraine produziert jährlich 60 Millionen Tonnen Getreide.