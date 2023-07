Raiffeisen verzeichnet Wachstum bei nachhaltigen Fonds

Hier ist die Raiffeisen KAG laut eigenen Daten mit einem Anteil von 39 Prozent österreichischer Marktführer. Dabei seien aktiv gemanagte Fonds klar im Vorteil, so Cizek. Einerseits, um Papiere aus dem Fonds zu entfernen, die in die Kritik geraten sind, andererseits etwa auch, um "Perlen" zu finden, also Aktien von Unternehmen, die nicht in den großen Indizes abgebildet sind. Die Fondsgesellschaft managt mit Stand Mai 2023 Einlagen in Höhe von 40,8 Milliarden Euro, etwa die Hälfte davon in als nachhaltig kategorisierten Anlagen.