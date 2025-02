Raiffeisen Research: "Krisen haben uns als Gesellschaft ärmer gemacht"

Ein dynamischer Wirtschaftsaufschwung zeichne sich heuer in Österreich nicht ab, sagen die Raiffeisen-Ökonomen und bleiben bei ihrer BIP-Schätzung von 0,4 Prozent. "Die zentrale Frage wird sein, ob ein drittes Rezessionsjahr ansteht. Wir halten dies für durchaus denkbar", so Matthias Reith von Raiffeisen Research.

Die reale Wirtschaftsleistung lag Ende 2024 um knapp 3 Prozent unter dem 2. Quartal 2022. Hätte die österreichische Konjunktur nach 2019 ein durchschnittliches Tempo an den Tag gelegt, wäre das reale BIP Ende 2024 um 5 Prozent höher gewesen. "Die Krisen der letzten Jahre haben uns als Gesellschaft also ärmer gemacht", so Reith. Die Krisenkosten würden pro Kopf etwa 2.000 Euro betragen.