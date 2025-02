Welche Folgen höhere US-Zölle für Österreichs Wirtschaft hätten

Für den Linzer Stahlkonzern wären Strafzölle kein großes Problem. Etwas mehr als die Hälfte der eigenen Produktion in den USA ist laut Vorstandschef Herbert Eibensteiner lokale Wertschöpfung. „Es geht auch keine Schiene aus Donawitz in die USA. Wir liefern Produkte in die USA, die es dort nicht gibt. Wenn die wer haben will, muss er den Zoll zahlen.“