Radeln soll das neue Golf werden - dank der E-Bikes

Die Konkurrenz schläft nirgends. So ist die Türkei heuer wieder im Rennen. Wohl auch, weil ein Urlaub am Bosporus vergleichsweise günstig ist. Infolge der Kursverluste der türkischen Lira bekommt der Österreich-Urlauber in der Türkei für 100 Euro Gegenleistungen im Wert von nunmehr 196 Euro, rechnet die Statistik Austria vor. Vor einem Jahr waren es 167 Euro. Das scheint sich herumgesprochen zu haben. Das Verkehrsbüro meldet Zuwächse jenseits der 100-Prozent-Marke bei Türkei-Reisen, die TUI hat ihre Flugkapazitäten in Richtung Bosporus um 250 Prozent aufgestockt.

Auch Ägypten taucht – mit günstigen Angeboten – wieder verstärkt auf der touristischen Landkarte auf. Zudem heizen Billigflieger wie Easyjet oder Vueling mit neuen Angeboten den Preiskampf an. Im April waren Städteflüge um ein Drittel günstiger als noch vor einem Jahr. Währenddessen drohen bei der Ryanair im Sommer Streiks, wenn das Management nicht rechtzeitig im Lohnstreit nicht einlenkt.