Radeln lohnt sich für Klima und Geldbörse

Mit der ÖBB-Gratis-Vorteilscardaktion kann die Bahn vom 15. bis zum 30. September in Österreich zum Halbpreis genutzt werden. Erforderlich dafür ist ein ausgefüllter ÖBB-Aktionsfolder, der an den Bahnhöfen erhältlich ist.



In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland gilt am Autofreien Tag der Einzel-Fahrschein als Ganztages-Fahrschein auf der gewählten Strecke. Auch Räder gibt es zum Nulltarif: In der Mobilitätswoche können die mehr als 1200 Nextbike-Leihräder in Niederösterreich und dem Burgenland gratis entlehnt werden. In Vorarlberg kann mit dem "Mobilitätswochen-Ticket" um 11 Euro eine Woche lang mit Bus und Bahn gefahren werden.



Das Klimabündnis will vor allem auch die Verkehrsteilnehmer der Zukunft erreichen: die Kinder. So wird zum Straßenmal-Wettbewerb "Blühende Straßen" aufgerufen. Vor Schulen und auf Plätzen sollen statt grauem Beton Malereien von Blumen, Wiesen und Bäumen erblühen.