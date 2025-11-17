Quester-Pleite: Fortbetrieb läuft, weitere Filialschließungen könnten drohen

Beim insolventen Wiener Baustoffhändler Quester (320 Mitarbeiter, rund 48 Millionen Euro Schulden) wurden die ersten Weichen für den Fortbetrieb und die mögliche Sanierung gestellt. Heute, Dienstag, findet die erste Gläubigerversammlung und Berichtstagsatzung am Handelsgericht Wien statt. Dazu liegen dem KURIER vorab schon erste Informationen vor. „Im Zuge der Umsetzung der erforderlichen Rationalisierungsmaßnahmen ist auch geplant, vereinzelt verlustbringende Standorte zu schließen, um den Bestand des Unternehmens abzusichern und die Sanierung überhaupt erst zu ermöglichen“, heißt es im ersten Bericht des renommierten Sanierungsverwalters Matthias Schmidt. Schon vor der Insolvenz wurden drei Filialen geschlossen. Inklusive der Zentrale in der Wiener Heiligenstädter Straße verfügt das Unternehmen derzeit nur noch über 16 Standorte.

Frühwarnsystem Aus Gründen der Vorsorge wurden die Mitarbeiter vergangene Woche beim Frühwarnsystem des Arbeitsmarktservice (AMS) zur Kündigung angemeldet. Ganz wesentlich für den Fortbetrieb ist die Abstimmung mit der bisherigen Factoringbank und einem Warenkreditversicherer. Einerseits wird so die Liquidität gesichert, andererseits werden die Lieferanten gegen Zahlungsausfälle abgesichert. Das Factoringinstitut bevorschusst die angekauften Rechnungen mit 80 Prozent des Gesamtbetrags. Der Gesamtrahmen dieser Finanzierungslinie beträgt zehn Millionen Euro. Dieser Deal wurde innerhalb von wenigen Tagen abgeschlossen, hebt der Sanierungsverwalter hervor. Nur der bisherige Warenkreditversicherer ist abgesprungen. So wird der Baustoffhändler mit einem neuen Versicherer einen Vertrag abschließen. „Eine aufrechte Warenkredit-Versicherungsdeckung ist aber grundlegende Voraussetzung für die weitere Zusammenarbeit mit der Factoringbank“, heißt es im Bericht weiters.