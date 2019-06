Qualitätswinzer im Clinch mit Billigproduzenten

„Es sind auch neue Märkte dazugekommen“

Die Risikoverteilung bei den Weinexporten ist ein Thema mit steigender Bedeutung. Vor allem bei Exporten in Länder mit einem erhöhten Ausfallsrisiko. Die Oesterreichische Kontrollbank (OeKB) ist ein Finanz- und Informationsdienstleister mit einem Mandat der Republik. Eigentümer des Exportkreditversicherers sind größere Banken. Helmut Bernkopf ist einer der beiden Vorstände der Kontrollbank. Winzer wie Willi Bründlmayer sind dort Kunden.

KURIER: Welche Aufgabe hat die Kontrollbank bei Weinexporten?

Helmut Bernkopf: Jeder Exporteur vom Großbetrieb bis zu Klein- und Mittelbetrieben ist uns ein willkommener Kunde. Der Weinexport spielt in dem Segment Klein- und Mittelbetriebe in der Landwirtschaft eine große Rolle. Wir sichern die Risiken im Auslandsgeschäft ab, sind also eine Art Versicherung für Exporte in Länder mit politischem und wirtschaftlichem Risiko. Unsere zweite Aufgabe ist die Finanzierung von Investitionen für Betriebe mit einer hohen Exportquote, die für den Ausbau der Infrastruktur notwendig sind.

Welche Voraussetzungen gibt es dafür?

Die Exportquote muss über 20 Prozent sein. Der Exporteur braucht auch eine Hausbank. Wir refinanzieren die Bank und übernehmen die Risiken.

Wie funktioniert das denn in der Praxis?

Wenn ein Betrieb eine Exportquote von 30 Prozent hat, dann können wir bis zu 30 Prozent refinanzieren. Wenn die Nachhaltigkeit der Infrastruktur ausgebaut wird, dann können wir in Zukunft um 20 Prozent mehr als die Exportquote refinanzieren. Wir haben mehr als 3000 Exporteure als Kunden.

In welchen Regionen und Ländern ist das Ausfallsrisiko bei den Exporten am größten?

Wir orientieren uns an den OECD-Risikokategorien mit einer Skala von eins bis sieben. Es gibt je nach Risiko unterschiedliche Deckungsquoten und unterschiedliche Selbstbehalte und unterschiedliche Prämien. Wir arbeiten mit einem Ampelsystem. Grün bedeutet 100 Prozent Deckung. Gelb bedeutet Deckung mit Einschränkungen wie etwa Selbstbehalte. Es gibt auch Märkte ohne Deckung. Dazugehören mehrere Staaten in Afrika oder auch Venezuela.

Ist das Geschäft mehr geworden?

Es ist mehr geworden, und es sind auch neue Märkte dazugekommen.

Um welche Summen geht es da genau?

Insgesamt handelt es sich im Finanzierungs- und Haftungsbereich um ein Gesamtvolumen von 23 beziehungsweise 26 Milliarden Euro. Vor allem die neuen Finanzierungsprodukte wie unser Exportinvest sind beliebt. Das Weinsegment leistet einen kleinen Beitrag zum Geschäftsergebnis.