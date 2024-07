Selbstgewählte Urlaubsqual über die höchsten Pässe der Alpen

Zum Wiener Schnitzel

Eine echte Herausforderung für das Sitzfleisch bei täglich bis zu acht Stunden im Sattel: Firmengründer und Pässe-Guru Jan Sahner, zwei weitere Guides und rund 20 zahlende Kunden sind am 6. Juli in Nizza gestartet und kommen am heutigen Sonntag in Wien an. Nach 1.690 Kilometern und 31.300 Höhenmetern in 14 Etappen. Auf die Helden der Landstraße wartet bereits das große Schnitzel-Abschlussessen in der Wiener Innenstadt.

Nizza-Wien ist die Grand Tour von Quäldich, und bedeutet 14 Tage Eintauchen in eine Parallelwelt. Aufgrund der Länge ist Nizza-Wien auch der einzige Quäldich-Trip mit einem Rasttag – mitsamt einer lockeren Runde rund um Bozen, damit die Beine ja nicht bleiern werden.