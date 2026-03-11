Banken-Kryptowährung soll im Sommer starten

Voraussichtlich im Sommer soll er, die Erteilung der Lizenz vorausgesetzt, begeben werden, sagt Christian Wolf , Head of Strategic Partnerships and Ecosystems bei der RBI. Technisch werde man bereits im Juli so weit sein.

Im Herbst kündigte das europäische Bankenkonsortium Qivalis , dem neben der RBI acht weitere Banken, u. a. die niederländische ING und die italienische Bank-Austria-Mutter Unicredit angehören, eine eigene Kryptowährung an. Derzeit läuft der Lizenzierungsprozess des Stablecoins bei der niederländischen Finanzmarktaufsicht.

Einsatz im internationalen Zahlungsverkehr

Bei der RBI soll die Kryptowährung zunächst im internationalen Zahlungsverkehr über verschiedene Währungsräume hinweg zum Einsatz kommen, sagt Wolf. Über Tochterbanken in Zentral- und Osteuropa will die RBI auch in den Handel mit Kryptowährungen einsteigen. Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres soll es so weit sein. Bis dahin müssen in Ländern außerhalb der Eurozone noch regulatorische Fragen geklärt werden.

Interesse an der Kryptowährung gebe es auch von weiteren europäischen Banken, die dem Konsortium noch nicht angehören, sagt Wolf. Dabei spiele auch das Bestreben nach europäischer Unabhängigkeit eine Rolle.

US-Anbieter dominieren

Derzeit wird der rund 320 Mrd. Dollar schwere Stablecoin-Markt von US-Anbietern dominiert. Euro-Stablecoins sind mit einem Marktanteil von 0,2 Prozent ein Nischenprodukt. Der größte wird paradoxerweise vom US-Anbieter Circle herausgegeben. Über die beteiligten Banken geht man bei Qivalis davon aus, mit dem Angebot einen größeren Kundenstock ansprechen und signifikante Volumina erreichen zu können. Auf jeden Fall jenseits der 250 Mio. Euro, sagt Wolf.