Putzjobs sollen attraktiver werden

Die Simacek Facility Management Group beschäftigt 7000 Mitarbeiter in sieben Länder, 5000 davon in Österreich, 2500 allein in Wien. Die Mitarbeiter stammen aus 30 Nationen, 75 Prozent haben Migrationshintergrund. Um die Integration zu erleichtern, bietet Simacek Deutsch-Kurse direkt am Arbeitsplatz an. Bei der Diensteinteilung wird auf religiöse Zugehörigkeiten Rücksicht genommen. Für ihr besonderes Engagement für Migranten und Menschen mit Handicap wurde Simacek zuletzt mit dem DiversCity Preis 2012 der Wirtschaftskammer Wien ausgezeichnet.