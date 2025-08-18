ProSiebenSat.1-Übernahme: Italiener geben Ergebnis bekannt
Zusammenfassung
- Das Ergebnis der Übernahme von ProSiebenSat.1 durch das italienische Unternehmen Media for Europe (MFE) wird am Montag bekanntgegeben.
- MFE, im Besitz der Berlusconi-Familie, plant eine paneuropäische Sendergruppe und erhielt die Zustimmung von Vorstand und Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1.
- Kartellrechtliche Prüfungen in Deutschland und der EU verliefen ohne Hürden; ProSiebenSat.1 ist einer der größten privaten Fernsehkonzerne Deutschlands.
Nach der internationalen Bieterschlacht um den deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat.1, zu dem in Österreich ProSiebenSat.1Puls4 (Puls 4, ATV, ATV 2, Puls 24) gehört, soll am Montag das Ergebnis bekannt werden.
Das geht aus dem schriftlichen Angebot des italienischen Unternehmens Media for Europe (MFE) an die Aktionäre hervor.
Widerstand gegen Italiener
Der tschechische Finanzinvestor PPF hatte ebenfalls ein Angebot abgegeben, diese aber im Gegensatz zum Berlusconi-Konzern zuletzt nicht mehr erhöht.
Vorstand und Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE hatten Anfang August ihren anfänglichen Widerstand gegen die Italiener aufgegeben und den Aktionären das MFE-Angebot als "angemessen" zur Annahme empfohlen.
Berlusconis wollen paneuropäische Sendergruppe
Media for Europe gehört den Kindern des 2023 gestorbenen früheren italienischen Regierungschefs Silvio Berlusconi. Der Konzern will eine paneuropäische Sendergruppe aufbauen.
Kartellrechtlich gibt es keine Hürden in Deutschland. Die Übernahme wurde 2023 der Europäischen Kommission sowie 2024 der Bundeswettbewerbsbehörde zur Prüfung vorgelegt. Damals hatten die Berlusconis die Grenze von 25 Prozent überschritten.
Zweitgrößter privater Fernsehkonzern in Deutschland
ProSiebenSat.1 ist neben der RTL-Familie der zweite große private Fernsehkonzern in Deutschland. Neben klassischen Sendern wie ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins gehört unter anderem auch der Streaminganbieter Joyn zu der Firmengruppe. Auch dieser ist in Österreich "on air".
Bekannte deutsche Formate sind zum Beispiel die Shows "Germany's Next Topmodel", "Joko & Klaas gegen ProSieben", "The Voice of Germany" und "Rosins Restaurants" sowie die Comedyserie "jerks.".
