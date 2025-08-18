ProSiebenSat.1-Übernahme: Italiener geben Ergebnis bekannt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nach der internationalen Bieterschlacht um den deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat.1, zu dem in Österreich ProSiebenSat.1Puls4 (Puls 4, ATV, ATV 2, Puls 24) gehört, soll am Montag das Ergebnis bekannt werden. Das geht aus dem schriftlichen Angebot des italienischen Unternehmens Media for Europe (MFE) an die Aktionäre hervor.

Widerstand gegen Italiener Der tschechische Finanzinvestor PPF hatte ebenfalls ein Angebot abgegeben, diese aber im Gegensatz zum Berlusconi-Konzern zuletzt nicht mehr erhöht. Vorstand und Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE hatten Anfang August ihren anfänglichen Widerstand gegen die Italiener aufgegeben und den Aktionären das MFE-Angebot als "angemessen" zur Annahme empfohlen.

Berlusconis wollen paneuropäische Sendergruppe Media for Europe gehört den Kindern des 2023 gestorbenen früheren italienischen Regierungschefs Silvio Berlusconi. Der Konzern will eine paneuropäische Sendergruppe aufbauen. Kartellrechtlich gibt es keine Hürden in Deutschland. Die Übernahme wurde 2023 der Europäischen Kommission sowie 2024 der Bundeswettbewerbsbehörde zur Prüfung vorgelegt. Damals hatten die Berlusconis die Grenze von 25 Prozent überschritten.