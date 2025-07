ProSiebenSat.1 schwächelt und Berlusconi macht sich stark

Die Berlusconi-Holding MFE-MediaForEurope hat ihre Beteiligung an ProSiebenSat.1, wozu in Österreich Puls4 und die ATV-Sender gehören, weiter ausgebaut. MFE habe von einem nicht genannten Aktionär 6,51 Millionen ProSieben-Aktien gekauft, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Damit halten die Italiener nun mindestens 32,95 Prozent an ProSiebenSat.1. Der Preis je Aktie habe dem Anfang der Woche erhöhten Übernahmeangebot entsprochen: 4,48 Euro in bar und 1,3 A-Aktien von MFE.

Der Konkurrent im Wettbieten, PPF, der auf maximal 29,99 Prozent aufstocken will, will jedenfalls vorerst nicht mehr als 7,00 Euro je Aktie zahlen, hatte aber mit seiner Offerte MFE in Zugzwang gebracht. MFE will ProSiebenSat.1 zum Teil eines europäischen Fernsehkonzerns machen, der den Streaming-Riesen aus den USA Paroli bieten soll.