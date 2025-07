ProSiebenSat.1: Berlusconi-Konzern MFE legt beim Wettbieten nach

Im Wettbieten um ProSiebenSat.1, zu dem in Österreich Puls4 und ATV zählen, hat der italienische Medienkonzern MFE, hinter dem die Familie Berlusconi steht, sein Angebot an die Aktionäre erhöht. „Nicht, weil unser anfängliches Angebot unangemessen gewesen wäre, sondern weil wir von dem Industrieprojekt überzeugt sind, das wir seit Jahren als Hauptaktionär unterstützen“, sagte Pier Silvio Berlusconi. Neben Media for Europe bemüht sich auch der tschechische ProSieben-Großaktionär PFP um eine Aufstockung seines Anteils, allerdings auf maximal 29,99 Prozent.

Berlusconi-Konzern will keine vollständige Übernahme

Der der Sohn des früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi bekräftigte nun, sein Unternehmen wolle die deutsche Senderkette nicht komplett übernehmen, sondern „Flexibilität, um auf der Grundlage einer gemeinsamen Vision eine klare Richtung vorzugeben.“ MFE werde die redaktionelle Unabhängigkeit und die nationale Identität von ProSieben bewahren.