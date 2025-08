ProSiebenSat.1: Berlusconi-Holding kommt der Übernahme näher

Die Italiener, die auch in Spanien aktiv sind, wollen einen europäischen Fernsehkonzern schaffen, um den Streaming-Riesen aus den USA wie Netflix und Amazon Prime Paroli zu bieten. Sie hatten mögliche Einsparungen auf 190 bis 225 Mio. Euro taxiert. Strittig ist, ob sich der Gewinn nur durch eine technische Zusammenarbeit - etwa ein gemeinsames Streaming-Portal - und länderübergreifende Werbeverträge mit großen Kunden erreichen lässt oder auch durch die Produktion gemeinsamer Inhalte. Schon jetzt fährt ProSiebenSat.1 einen harten Einsparungskurs.

Deutscher Journalisten-Verband sieht Arbeitsplätze in Gefahr

Aus Deutschland kommt indes Gegenwind. Der DJV warnte, es bestehe die Gefahr, dass ProSiebenSat.1 "schleichend auf populistische Berlusconi-Linie getrimmt werde". MFE-Chef Pier Silvio Berlusconi ist der Sohn des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Zudem seien journalistische Arbeitsplätze in Gefahr. "Das ist das letzte, was wir im privaten Rundfunk in Deutschland brauchen", sagte DJV-Chef Beuster. Deutschlands Kulturstaatsminister Wolfram Weimer müsse seine Bedenken "an entscheidender Stelle laut und unüberhörbar" anbringen.

Die Medienaufsicht ist allerdings Ländersache. Die bayerische Staatsregierung, die für den in Unterföhring bei München ansässigen Konzern zuständig ist, hatte das erhöhte MFE-Offert positiv beurteilt.