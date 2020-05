Freifinanzierte Mietwohnungen statt zu teures Eigentum

Vor allem in Wien wird nach wie vor kräftig in den Bau von neuen Eigentumswohnungen investiert. Schließlich soll die Einwohnerzahl der Bundeshauptstadt bis 2030 auf etwa zwei Millionen stiegen. Es wird daher mehr Wohnraum gebraucht. Da kann dann ja wohl nichts schiefgehen mit dem Bau neuer Eigentumswohnungen.

Ob alle Investoren die erhofften hohen Renditen werden lukrieren können, ist allerdings fraglich. "Es gibt viele neue Developer", so der Leiter des Bereichs Immobilien der Bank Austria, Reinhard Madlencnik. Neu ist meist das Gegenteil von erfahren.

Wegen der hohen und noch weiter steigenden Grundstückspreise sind 320.000 Euro für eine 80 Eigentumswohnung in eher durchschnittlicher Lage durchaus üblich. Das Käuferpotenzial für Wohnungen in dieser Preisklasse oder darüber ist vor allem in Zeiten sinkender Realeinkommen begrenzt. Madlencnik hält es daher für durchaus wahrscheinlich, dass es in Zukunft mehr leer stehende Eigentumswohnungen geben wird. Es gebe zwar keine Blase, aber eine "Überbewertung", lautet seine Sprachregelung.

Eine Studie der österreichische Nationalbank kam zum selben Schluss: Eigentumswohnungen in Wien seien um 23 Prozent überbewertet. Die bisher permanenten Preissteigerungen könnten zu einem Ende kommen.