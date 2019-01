„Profiling“ von Arbeitslosen: Vielfach genutzt, Erfolg unklar

In Österreich heftig umstritten, international vielfach im Einsatz: Laut OECD-Studie nutzt fast ein Drittel aller OECD-Staaten statistisches „Profiling“ zur Ermittlung der Jobchancen von Arbeitslosen. Das heißt, ein Computer erstellt nach Auswertung persönlicher Daten wie Alter, Geschlecht, Bildung, Erwerbshistorie, Betreuungspflichten etc. ein Profil, um daraus eine Prognose für die Jobvermittlung zu ermitteln.

Das AMS wird ab 2020 das Profiling als Grundlage für Kursmaßnahmen nutzen und startete bereits einen Testbetrieb – der KURIER berichtete bereits mehrfach. „Man könnte sagen, solche Modelle sind Standard. In den USA sind sie schon seit 1996 im Einsatz, in den vergangenen Jahren haben sie sich vermehrt auch in Europa verbreitet“, erläutert OECD-Arbeitsmarktexpertin Kristine Langenbucher.