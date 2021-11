Produktrückruf von Dr. Oetker Schoko Ausstech Plätzchen

Bei einer Probeentnahme durch das Institut für Lebensmittelsicherheit Innsbruck sind im o.g. Untersuchungsgegenstand Vero-/Shigatoxinbildende Escherichia coli nachgewiesen worden.

Aktuell keine Erkrankungsfälle bekannt

Obgleich laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in seiner Stellungnahme Nr. 004/2020 vom 20. Januar 2020 in Deutschland bisher keine EHEC-Erkrankungsfälle bekannt geworden sind, die sich auf Mehl- bzw. Mehlprodukte zurückführen ließen, ruft das Unternehmen Dr. Oetker, das von dem Untersuchungsbefund am 26.11.2021 erfahren hat, die Charge L 169 der Dr. Oetker Schoko Ausstechplätzchen zurück.

Die betroffene Ware wurde im österreichischen Handel ab September 2021 in Verkehr gebracht. Dieser wurde umgehend informiert. Zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken werden Verbraucher gebeten, die zurückgerufene Ware in der Einkaufsstätte, in der das Produkt erworben wurde, abzugeben. Der Kaufpreis wird erstattet. Dr. Oetker entschuldigt sich bei seinen Kunden für etwaige entstehende Unannehmlichkeiten.

In einer Aussendung weißt Dr. Oetker darauf hin, dass ein E. Coli Nachweis nur im Rohteig möglich wäre, gebackene Kekse aber bedenkenlos genossen werden können.

Art.Nr. 1-01-870700

GTIN EVE 4000521013288

Artikelbezeichnung Schoko Ausstech Plätzchen

MHD 02.2023