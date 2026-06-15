Erstickungsgefahr: Labubu-Figur wird zurückgerufen

Die Comic Treff Buchhandels GmbH ruft aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes die Plüschfigur “Labubu” zurück. Bei einer Überprüfung durch die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) wurde festgestellt, dass sich Hände und Füße der Figur leicht lösen können.

Diese Kleinteile stellen eine potenzielle Erstickungsgefahr für Kleinkinder dar.