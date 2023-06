Produktivitätsrat: Ein Weckruf an die Bundesregierung

Hohe Ausgaben

Zwar leistet sich Österreich laut Produktivitätsbericht „sehr hohe Bildungsausgaben pro Schüler in allen Bildungsstufen“, aber es gibt nur „durchschnittliche Bildungsergebnisse“. Außerdem wird Bildung in Österreich vererbt. Wer in bildungsfernen Schichten geboren wurde, bleibt auch dort. 9,4 Prozent der 15 bis 29-Jährigen haben weder einen Job noch sind sie in Ausbildung.

Wenn es in Österreich mehr ganztätige Betreuungsplätze für Kinder geben würde, könnten mehr Mütter arbeiten. Auch dieses Problem ist seit Jahren bekannt. „Alle Gebietskörperschaften sollten proaktiv die Deckung des Kinderbetreuungsbedarfs sicherstellen, um die Ausbildungschancen der Kinder zu verbessern, das Arbeitskraftkäftepotenzial zugänglich zu machen und die Geschlechtergleichstellung zu fördern“, heißt es im Bericht. Sinnvoll wäre ein „Rechtsanspruch auf ganztägige Kinderbetreuung.“

Andreas Anzenberger