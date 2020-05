Problemschüler bekommen Job-Coaches

Zwei Drittel aller Arbeitslosen unter 25 Jahren in Wien haben Migrationshintergrund, bei den Erwachsenen ist es fast jeder Zweite. Spät, aber doch will das AMS Wien sich daher noch stärker um diese Zielgruppe kümmern und weitet die Maßnahmen aus. Die Betreuung arbeitsloser Migranten soll noch individueller und praxisbezogener ablaufen, kündigt AMS-Wien-Vize-Chefin Inge Friehs gegenüber dem KURIER an. Unter anderem geht es um eine Aufwertung der Deutsch-Kurse durch praxisnahe Konversations-Trainings sowie modulare Qualifizierungen, die von eigenen "Case Managern" begleitet werden. "So kann etwa eine Ausbildung in Einzelteilen bis zur Facharbeiterprüfung erledigt werden", erläutert Friehs.

Zwei Millionen Euro will das AMS für diese Maßnahmen zusätzlich bereitstellen. "Unsere Vermittlungsangebote lassen sich nicht so einfach mit der Gießkanne verteilen", so die Erkenntnis der AMS-Expertin.

Für die Übergangsphase von der Schule zum Beruf bietet Wien bereits in zwei Bezirken das mobile Beratungsprojekt "C'mon 14" an. Dies soll nun zum Jugendcoaching ausgebaut werden. "Es geht darum, früher mit der Berufsorientierung anzusetzen. Wenn die Jugendlichen erst nach der Schule zu uns kommen, geht wertvolle Zeit verloren", sagt Friehs.