Privatstiftungen befürchten weiteren Aderlass

Die 3500 heimischen Privatstiftungen sind auf die Politik nicht gut zu sprechen. "14 Mal hat es in den vergangenen zwölf Jahren steuerliche Verschlechterungen gegeben", klagt Heinrich Spängler, Stifter und Vorstand der Salzburger Spängler Privatbank. Und jetzt befürchten die Stifter im Rahmen der Steuerreform den nächsten Schlag: eine Besteuerung des Vermögens und der Erbschaft.

Anstatt die Privatstiftungen anzugreifen und öffentlich schlecht zu machen, sollte die Politik deren Kapitalkraft nutzen, fordert eine Reihe prominenter Stifter – neben Spängler, der ehemalige Präsident der Industriellenvereinigung Veit Sorger, der Papierindustrielle Alfred Heinzel, der Miteigentümer der Umdasch-Gruppe, Alfred Umdasch sowie Christian Planegger, Eigentümer des steirischen Autozulieferers Ventrex.

"Hier ist das Geld, die Politik sollte das nützen", betonte Spängler. Und zwar nicht, um neue Steuereinnahmen zu lukrieren, sondern um das Geld in die Wirtschaft zu pumpen, lautet das Angebot der Stifter. So könnten etwa mit Hilfe der Stiftungen Mittel in die Gründung von Start-ups fließen, wie dies kürzlich Norbert Zimmermann, Privatstifter und Eigentümer der Berndorf-Gruppe, vorgeschlagen hat. Österreich habe es dringend nötig, Unternehmer zu halten und zu fördern, anstatt sie zu vertreiben. "Sonst schaffen wir kein Wachstum", ist Planegger überzeugt. Seit Jahren würden "kluge Köpfe das Land verlassen". Das sollte der Politik zu denken geben.