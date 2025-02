Privatbanken in Österreich: Warum viele Anbieter scheitern

Und während die ZKB vor allem in Westösterreich präsent war, ist es die LLB im Osten. „Wir haben nur ein kleines Büro in Salzburg“, sagt Löw. Daher werde der Hauptsitz der Kantonalbank in der Mozartstadt erhalten bleiben, während in Wien die Kollegen ins Haus der LLB beim Juridicum ziehen werden.

Von den 112 ZKB-Mitarbeitern wird laut Flatz ein relativ kleiner Teil über einen Sozialplan abgebaut. Denn im Backoffice gebe es Überschneidungen, da ein Gutteil der Tätigkeiten kostensparend von Vaduz aus erledigt werde. Vom dreiköpfigen ZKB-Vorstand werde Chef Christian Nemeth in den LLB-Vorstand einziehen, zuständig für Asset Management. „Das hat eine zentrale Bedeutung“, sagt Flatz.