Preiskampf: Rewe-Konzern senkt Milch-Preise

In Europa gibt es ein Überangebot an Milch, was jetzt auch die heimischen Milchbauern zu spüren bekommen. Weil sie die von der EU verordnete Milchquote heuer bei weitem überschreiten werden, drohen laut ORF bis März 2015 Strafzahlungen von bis zu 60 Millionen Euro. Grund für das Überschreiten der Quote waren das gute Futterangebot und die relativ hohen Milchpreise der Molkereien.