Preiserhebung: Mehr Wahrheit in den Warenkorb

Um die Datenerhebung zu modernisieren und näher an die Realität zu führen, wagt die Statistik Austria einen überraschenden Vorstoß. Sie will regelmäßig in die Kassen der Supermärkte blicken und die echten Verkaufsdaten ( Scannerdaten) der Händler für ihre Preiserhebungen nutzen. „Solche Scannerdaten sind im Lebensmittelhandel längst vorhanden, wir müssten nur die elektronischen Schnittstellen zu uns legen“, erläuterte Statistik-Austria-Generaldirektor Konrad Pesendorfer im Klub der Wirtschaftspublizisten. Mit den Scannerdaten würden die Statistiker genau wissen, welches Produkt in welcher Menge zu welchem Preis tatsächlich verkauft wurde. „Die Qualität der Erhebung würde deutlich steigen“, so Pesendorfer, der sich dadurch auch die Kosten für die Vor-Ort-Erhebung sparen würde.