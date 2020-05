Preise für Strom und Gas verfallen

Die Abhängigkeit Österreichs sowie vieler anderer EU-Länder vom Erdgas aus Russland ist ein heiß diskutiertes Thema im aktuellen Konflikt um die Ukraine. Walter Boltz, Vorstand der Energiemarktaufsicht E-Control ist in dennoch keiner Weise beunruhigt. „ Österreich kommt auch ohne Russen-Gas über den Winter. Auch Deutschland dürfte kein Problem haben“, ist er überzeugt.

Der Hauptgrund: Die randvoll gefüllten Erdgasspeicher. 8,1 Milliarden Kubikmeter Gas lagern derzeit in den unterirdischen Speichern in Ostösterreich und in Oberösterreich. Das ist mehr als ein Jahresverbrauch.

Doch nicht das gesamte Gas wird von heimischen Gasversorgern gebunkert. Eine Milliarde Kubikmeter im Speicher Haidach in Oberösterreich gehört der russischen Gazprom. Auch die deutsche E. ON hat einiges in den oberösterreichischen Gaslagerstätten „Seven Fields“ gelagert. Wie viel das genau ist, gilt als Betriebsgeheimnis.

Sollte es zu gravierenden Gasversorgungsproblemen kommen, ist derzeit noch unklar, wie der Zugriff auf die Speicher funktioniert. Theoretisch könnte der Wirtschaftsminister per Krisen-Verordnung die Gas-Entnahme auf Österreicher limitieren. Praktisch sei das unwahrscheinlich, meint Boltz. In der Krise müssten alle solidarisch zusammenhelfen.