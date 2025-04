Preise für Milch und Butter bleiben stabil

Kaum ein Produkt im Supermarkt hat – was den Preis betrifft – so viel Erregungspotenzial wie Butter. Aktuell kostet ein Viertelkilo ab 2,39 Euro (Eigenmarken). Im Vorjahr waren es noch mehr als drei Euro. Während die allgemeine Preissteigerungsrate in Österreich im Vorjahr 3,1 Prozent ausmachte, gab es bei Butter einen Preisanstieg von 8,8 Prozent. Verbandspräsident und Kärntnermilch-Chef Helmut Petschar verweist auf die Entwicklung an der Milchproduktebörse in Kempten, an der sich auch die Preise in Österreich maßgeblich orientieren. Demnach sinken die Preise für Butter seit Jahresbeginn spürbar, ein wenig auch jene für Käse (siehe Grafik).

Und wie geht es in nächster Zeit weiter?