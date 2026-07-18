Preise für Flugreisen heben ab

Der Ölpreisschock infolge des Iran-Konflikts traf die Reisebranche mit voller Wucht. Auch wenn es inzwischen Entwarnung bezüglich der Kerosin-Versorgung gibt, die kurzfristigen Engpässe sorgten für Preissprünge bei Airlines und Reiseveranstalter. Die Preise für Flugtickets setzten ihren Anstieg im Mai auch im Juni fort und verteuerten sich im Jahresabstand um 22,4 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat wurden Pauschalreisen um 12 Prozent und Übernachtungen im Ausland um 19,5 Prozent teurer. Überdurchschnittlich stiegen im Juni auch die Preise für Dienstleistungen. In der Gastronomie und Hotellerie gab es im Juni ein Plus von 4,5 Prozent. Die Preise für stationäre Gesundheitsdienstleistungen legten um 4,9 Prozent zu, jene für ambulante Gesundheitsdienstleistungen erhöhten sich um 7,4 Prozent.

Insgesamt schwächte sich die Inflation wie schon in der Schnellschätzung Anfang des Monats bekannt gegeben von 3,7 im Mai auf 3,2 Prozent ab. Hauptverantwortlich für diesen Rückgang waren die Treibstoffpreise, die um 16,3 Prozent stiegen, nachdem sie im Mai noch um 26,5 Prozent zugelegt hatten. Auch der Strom war im Juni ein Inflationsdämpfer, die Preise gingen um 10,2 Prozent zurück, wobei sich hier die Einführung eines Sozialtarifs und des neuen Sommer-Netztarifs ausgewirkt haben dürfte. Stabil blieben die Preise für Nahrungsmittel, die Mehrwertsteuersenkung auf bestimmte Grundnahrungsmittel wird sich erst in der Juli-Inflation zeigen.