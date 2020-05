Preisdruck bei allen Milchprodukten nimmt zu

Der Diskonter Aldi mischt den deutschen Milchmarkt auf. Die Verbraucherpreise für Milchprodukte wurden in Aldi-Filialen um zehn Prozent gesenkt. Ein Liter Milch wird bereits für 55 Cent angeboten. Nun haben auch andere deutsche Lebensmittelhändler Preissenkungen angekündigt.

Das freut die Konsumenten, nicht aber die Milchbauern. Die Erzeugerpreise für Milch sind in den vergangenen Monaten bereits permanent gesunken. Der deutsche Tierschutzbund warnt vor einem "Preisdumping auf dem Rücken von Landwirten und Tieren". Tierschutzstandards könnten so nicht mehr eingehalten werden.

Durch die nun noch niedrigeren Preise beim nördlichen Nachbarn kommen vor allem grenznahe Molkereien in Westösterreich unter Druck und senken die Erzeugerpreise. Der Geschäftsführer der Vereinigung österreichischer Milchverarbeiter, Johann Költringer, ortet eine "gewisse Nervosität am Markt". Laut Prognosen soll die weltweite Nachfrage nach Milch ebenso steigen wie die Produktion. Auf der internationalen Handelsplattform Global Dairy Trade sind die Preise für Milchprodukte zuletzt gesunken. Wohl auch wegen des hohen Angebots und des harten Wettbewerbs zwischen der EU und Neuseeland auf dem wichtigen asiatischen Markt.

Dazu kommen neue Spielregeln. Am 1.April 2015 sind in der EU die Produktionsbeschränkungen für Milchbauern gefallen. Daher wird mit einer steigenden Milchproduktion gerechnet. Doch noch ist es nicht so weit. Sowohl in Österreich als auch in der gesamten EU wird derzeit weniger Milch an die Molkereien geliefert als vor einem Jahr. Költringer hält daher eine neuerliche Preisanpassung in Österreich "für nicht notwendig".

Die Pressesprecherin von Rewe-International, Ines Schurin, will keine Prognose abgeben: "Wir sind laufend in Gesprächen mit Lieferanten und haben bei einigen Produkten bereits die Preise gesenkt."

Der Konsumenten-Milchpreis ist in Österreich höher als in Deutschland. Dafür gibt es mehrere Gründe wie etwa die gentechnikfreie Fütterung in Österreich. Ein Liter Frischmilch kostet hierzulande ab 0,95 Cent. Bio-Milch ist um rund 20 Cent teurer.