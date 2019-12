Preisabsprachen: 646 Mio. Euro Strafe für voestalpine und Co.

Zum Hintergrund: Der sogenannte EGKS-Vertrag, der Vertrag über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, war am 23. Juli 2002 nach 50 Jahren ausgelaufen.

Danach hätten sich Vertreter der Stahlhersteller "regelmäßig im sogenannten Technikerkreis der Walzstahl-Vereinigung getroffen und Absprachen über die wichtigsten Aufpreise und Zuschläge für bestimmte Quartobleche in Deutschland getroffen", sagte Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes.

"In den Folgejahren bis Mitte 2016 haben die Unternehmen diese Preisbestandteile weiterhin nach den einheitlichen, untereinander vereinbarten Modellen berechnet oder koordiniert voneinander abgeschrieben."

Die Ermittlungen des Bundeskartellamtes seien dem Unternehmen im September 2017 infolge einer Hausdurchsuchung bekannt geworden, teilte die voestalpine mit. Man habe die Ermittlungen des Bundeskartellamtes "von Beginn an unterstützt und vollinhaltlich kooperiert".

Ehemalige sowie aktuelle Mitglieder des Vorstandes der voestalpine AG seien in den inkriminierten Sachverhalten "weder involviert gewesen, noch hatten sie darüber Kenntnis", heißt es in der Aussendung.

Mehrfacher Übeltäter

Der Linzer Konzern hat mehr Erfahrung mit Kartellverfahren, als ihm lieb sein kann. Abgesehen von den Grobblechen hat die voestalpine bereits für die Teilnahme an einem Schienenkartell 14,9 Mio. Euro plus Schadenswiedergutmachungen gezahlt.

Die Rückstellung dafür hatte sich ursprünglich auf 205 Mio. Euro belaufen. Für die Teilnahme an einem Spannstahlkartell wurden 7,5 Mio. Euro fällig. Straffrei ging das Unternehmen dank Kronzeugenregelung in einem Edelstahlkartell aus. Eingestellt wurde ein Verfahren wegen Beteiligung an einem Autokartell.