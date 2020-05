Precht: Philosoph über Angst vor der Krise

KURIER: Haben Sie in den letzten Monaten schon einmal gedacht, dass all das, was Sie sich an Wohlstand erarbeitet haben, angesichts dessen, was vielleicht kommt, auch wieder weg sein könnte?

Richard David Precht: Bei mir ist dieses Gefühl sehr sehr stark ausgeprägt. Das liegt aber auch daran, dass der Wohlstand, in dem ich lebe, in sehr kurzer Zeit entstanden ist. In so einem Fall zeichnet sich auch ein Element der Flüchtigkeit ein. So schnell, wie das gekommen ist, kann das auch wieder weggehen. Mein großer Vorteil ist, dass ich nicht allzu sehr an materiellen Dingen hänge, deswegen versetzt mich das auch nicht in Panik. Aber ich glaube, so richtig sicher ist fast nichts.

Wir leben in Generationen, die noch nie einen Verlust erleiden musste, nur Wohlstandszuwachs. Welchen Sprengstoff beinhaltet für diese Generationen die Krise und das, was da womöglich noch kommt?

Es ist völlig richtig, dass die Generation derjenigen, die jetzt vielleicht schon 60 sind, also die „goldene Generation“, und die danach in ein System hineingeboren wurden, in dem immer alles mehr wurde. Die Lebensmittelpreise wurden in Relation immer geringer, die Löhne immer höher, der Wohlstand ist phantastisch explodiert, die Bildungschancen sind unglaublich gestiegen – keine Kriege, keine wirklich großen Katastrophen, keine Seuchenplagen: Das ist eine wahnsinnig privilegierte Generation. Aber ich habe den Eindruck, sehr viele Menschen dieser Generation sind sich dieses Privilegs nicht bewusst.

Warum nicht?

Weil sie das Andere eben nicht kennen. Das heißt, man macht sein eigenes Leben zum Maßstab, und nicht das der Anderen. Und wenn, dann vergleicht man sich mit Menschen, denen es noch besser geht.

Und kann deswegen mit einer Verschlechterung der Situation nicht umgehen?

Ja, deswegen ist diese Generation für das, was jetzt kommt, sehr schlecht gerüstet. Die Zeiten werden sich verändern, sie werden ökonomisch nicht besser werden sondern definitiv schlechter, wir wissen nur nicht, in welchem Tempo.

Aber die Angst ist doch eine auf sehr hohem Niveau. Vor 50 Jahren lebte die mittelständische vierköpfige Familie auf 50, 60 Quadratmetern, hatte einen VW-Käfer vor der Tür, machte Urlaub im eigenen Land. Heute sind 100 Quadratmeter zu klein, das schöne Auto oder ein zweites und Fernreisen sind selbstverständlich ...

Genau, und wenn Sie die Verhältnisse wieder so herstellen würden, würde hier eine Revolution ausbrechen.

Obwohl man damals glücklich war mit dem erreichten Wohlstand.

Ja, das hätte schon gereicht. Aber das sagen ja alle Glücksstatistiken: Wenn man alle seine Grundbedürfnisse befriedigt hat und im Schnitt des Einkommens des Landes liegt, dann wächst das Glück mit jedem weiteren Einkommen nicht mehr proportional. Es wird noch ein bisschen mehr, aber nicht mehr viel. Der Unterschied zwischen 30.000 und 50.000 Euro im Jahr, von 10.000 und 20.000 gar nicht zu reden, kann sehr glücksfördernd sein, aber der zwischen 100.000 und 200.000 nur noch unerheblich, und der zwischen sieben und acht Millionen, den spüren Sie nicht. Trotzdem ist unser ganzes Ziel darauf gerichtet, dass es immer mehr wird, weil wir glauben, das ist unser normaler Lebensrhythmus, wir kennen es ja gar nicht anders.