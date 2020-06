Treichl überlegt, Zentrale nach Prag zu verlegen

160 Millionen Euro muss die Erste Group heuer an Bankensteuer an den Finanzminister abliefern. Dass dazu in den nächsten Jahren noch Kosten für den vorgeschriebenen Banken-Abwicklungsfonds kommen sollen und für den Einlagensicherungs-Fonds, ist nicht nur Treichl zu viel. Auch Bank-Austria-Boss Willi Cernko stellte öffentlich klar, dass das nicht tragbar sei. Bei den Politikern stoßen sie damit auf taube Ohren. Der Dialog funktioniere nicht, beklagen die Wirtschaftsbosse unisono.

Fehlende Wirtschaftskompetenz bei der hohen Politik ist tatsächlich zu beklagen. Doch ein Blick nach Tschechien zeigt: Dort ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Freilich, eine Bankensteuer gibt es dort nicht – zumindest bis Ende dieses Jahres. Was dann passiert, ist völlig offen. Und die für Österreichs Konzerne günstige Gruppensteuer gibt es hier, nicht aber in Tschechien. Auch politische Stabilität kennt man im Nachbarland nicht, Ministerwechsel sind legendär.