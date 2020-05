Potenzmittel als Generika ein Verkaufshit

Während in anderen Ländern bis zu 80 Prozent der verordneten Medikamente Generika – also patentfreie Imitate – sind, kommt Österreich auf eine Quote von nur 35 Prozent. Umsatzmäßig entfallen lediglich 19 Prozent auf Generika. Das Potenzial läge auch in Österreich viel höher, werde aber bei weitem nicht ausgeschöpft, meint Bernd Leiter, Präsident des Österreichischen Generikaverbandes. Laut Erhebung von IMS Health Austria könnte die Quote auf 45 Prozent erhöht werden. Das zusätzliche Einsparpotenzial für das Gesundheitssystem wird mit 256 Millionen Euro jährlich beziffert.

Leiter sieht das Problem vor allem bei den Ärzten, die „aus der Gewohnheit heraus“ noch immer lieber Originalpräparate verschreiben. So werde etwa bei Herz-Kreislauf-Medikamenten ein Originalpräparat noch immer am häufigsten verschrieben, obwohl es dazu gleich mehrere Generika gebe. Ärzte verweisen gerne auf den Wunsch von Patienten, lieber beim bekannten Produkt bleiben zu wollen.