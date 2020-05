Postler holen sich die Lizenz zum Streik

Sollte er auf die Forderungen der Gewerkschaft bis Mitte nächster Woche nicht reagieren, drohen erste Arbeitsniederlegungen: "Wir haben einen stufenweisen Plan in der Schublade, der jederzeit abrufbar ist", sagt Post-Gewerkschafter Martin Palensky.



Für Ärger bei den Belegschaftsvertretern sorgen auch Pläne des Managements, künftig Leiharbeiter in den Post-Filialen zu beschäftigen. Dass solche bereits eingesetzt würden, dementierte Pölzl am Dienstag. Derzeit würden aber 40 bis 50 zusätzliche Mitarbeiter für Filialen in Wien gesucht. Einen Streikgrund kann Pölzl nicht erkennen.