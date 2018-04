Post muss bis Ende 2019 aus 73 Bawag-Filialen raus

Weil die Bawag ihre langjährige Vertriebspartnerschaft mit der Österreichischen Post aufkündigt, werden österreichweit 73 Filialen geschlossen, in denen die Post eingemietet ist. Ein entsprechender Bericht von vienna.at hat sich mittlerweile bestätigt.

"In Wien sind wir in 42 Filialen eingemietet, aus denen wir nun bis Ende 2019 ausziehen müssen", wird Post-Pressesprecher David Weichselbaum auf orf.at zitiert. In der Steiermark sind laut Kronen Zeitung wiederum acht Filialen betroffen, davon fünf in Graz. In Kärnten muss die Post aus drei Filialen ausziehen: in Klagenfurt, Villach und Ferlach.