Post-Chef zu Politdaten: "Dass wir bespitzeln ist Bullshit"

Post-Chef Georg Pölzl hat heute eine Erfolgsbilanz für das Jahr 2018 gezogen. Es wurde das beste Ergebnis in der Geschichte und das neunte Jahr in Folge eine Ergebnissteigerung erzielt. Er räumte aber auch ein, dass es ein schwieriges Jahr war - Stichwort Partnersuche für die Bawag-Nachfolge und Datenskandal.

Finanzgeschäft gering

Wobei Pölzl relativierte, dass das Finanzgeschäft nur drei Prozent des Gesamtumsatzes von rund 2 Milliarden Euro ausmacht. Die Partnersuche gehe jedenfalls weiter, alleine wolle man Finanzdienstleistungen "auf keinen Fall" anbieten. Dass die Post selbst eine Banklizenz lösen könnte, wollte Pölzl allerdings nicht ausschließen.

Zur Übernahme des DHL-Geschäftes in Österreich, die am Dienstag bekannt gegeben wurde, gab sich Pölzl noch etwas zugeknöpft. Wie sehr sich das Zusatzgeschäft auf die Bilanz 2019 auswirken werde, lasse sich aufgrund des dynamischen Marktes nicht genau beziffern. Der Deal muss noch von den Wettbewerbsbehörden in Deutschland und Österreich abgesegnet werden.