Post bekommt Konkurrenz in OÖ

Die Österreichische Post bekommt in dem ab 2012 liberalisierten Briefmarkt mehr Konkurrenz als erwartet. Als dritter und bisher größter Anbieter hat die Medienvertrieb Oberösterreich GmbH von der Regulierungsbehörde RTR eine Konzession für die Beförderung von adressierten Briefen erhalten.



"Wir werden im Februar oder März mit der Briefzustellung starten. Unser Zielgebiet umfasst 250.000 Haushalte", bestätigt MVOÖ-Geschäftsführer Walter Stadler dem KURIER. Versorgt werden die Städte Linz, Steyr, Wels und Umgebung, womit rund 45 Prozent aller Haushalte in Oberösterreich erreicht werden. Preislich will Stadler die Post "um 15 bis 20 Prozent" unterbieten. Der MVOÖ stellte bisher schon unadressierte Werbesendungen und Gratiszeitungen in Oberösterreich zu. Mit der hurtigflink Gmbh in Graz und dem RS Zustellservice Rudolf Sommer in Vorarlberg hat die Post nun drei private Briefkonkurrenten.