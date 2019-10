Porsche-Werke: Massiver Serverfehler legt Produktion lahm

Aufgrund eines massiven Serverausfalls in den Porsche-Werken in Zuffenhausen und Leipzig musste der deutsche Sportwagenhersteller am Dienstagabend seine Produktion vorübergehend einstellen. Wie der Spiegel berichtet, waren aufgrund eines internen IT-Problems vorübergehend mehr als 200 Server inaktiv, wodurch die Produktion gänzlich lahmgelegt wurde.

In der Produktionsstätte Zuffenhausen arbeiten mehr als 700 Mitarbeiter, täglich entstehen hier bis zu 200 Neuwagen. Neben der Produktion fiel auch die Automatik in Ersatzteillagern und Kundenservice aus.

Schon zu Mittag seien erste Probleme bemerkbar geworden, das Ausmaß der Störung erkannten die Verantwortlichen aber erst in den frühen Abendstunden. Einen Angriff von außerhalb schließt ein Porsche-Sprecher dem Spiegel gegenüber aber aus. Er könne trotzdem noch keine Angaben zum entstandenen Schaden oder den technischen Details der Störung machen. Im Verlauf des Abends sei das Problem schließlich gelöst worden.