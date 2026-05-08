Porsche streicht 500 Stellen: Aus für Batterie-Tochter und E-Bike-Systeme

Porsche vollzieht einen radikalen Strategiewechsel und trennt sich von mehreren Tochtergesellschaften. Insgesamt fallen rund 500 Arbeitsplätze in Deutschland und Kroatien weg, wie der Sportwagenbauer am Freitag mitteilte. Betroffen sind die Batteriezell-Tochter Cellforce, das E-Bike-Geschäft sowie die Software-Tochter Cetitec.

Batteriezell-Hoffnung vor dem Aus

Besonders einschneidend ist das Ende für Cellforce. Die Geschäftsleitung werde Gespräche mit dem Betriebsrat zur Schließung des Unternehmens aufnehmen, teilte Porsche mit. Rund 50 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz. Für die Batteriezell-Tochter gebe es „im Rahmen der strategischen Neuausrichtung mit einer technologieoffenen Antriebsstrategie keine ausreichend tragfähige Perspektive mehr", so die offizielle Begründung.

Ursprünglich sollte Cellforce eine Batteriezellfabrik mit einem Produktionsvolumen von etwa einer Gigawattstunde pro Jahr aufbauen. Doch bereits im Sommer 2025 wurden die ambitionierten Pläne kassiert, die Fabrik gestrichen. Stattdessen sollte sich das Unternehmen auf Entwicklungsarbeit konzentrieren – offenbar ohne Erfolg.