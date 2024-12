"Es war ein herausforderndes Jahr 2024" resümiert Hans Peter Schützinger, Sprecher der Porsche Holding Salzburg Geschäftsführung. Derzeit ist die PHS ist 29 Ländern tätig, hat 498 Händlerstandorte und beschäftigt 37.361 Mitarbeiter. Der Neuwagenabsatz weltweit ist zuletzt auf 691.758 Stück gesunken. Das entspricht einem minus von 7,5 Prozent - man liegt damit aber im 5-Jahres-Schnitt. Der Marktanteil der VW-Konzernmarken in Österreich konnte auf 39,5 Prozent gehalten werden. Das stimmt die Porsche Holding positiv, zumal sich der österreichische Gesamtmarkt auf einem Niveau bewegt, der noch immer unter der Vor-Corona-Zeit liegt. Auch wenn es leichte Anzeichen der Erholung gibt, liegt man von Jänner bis November nur um 5,2 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. "Ein genauer Blick auf die Zahlen zeigt, dass der Automarkt aufgrund der konjunkturellen Gesamtsituation weiter schwächelt und zum fünften Mal in Folge rund 50.000 Fahrzeuge abgehen. Fahrzeuge, die uns auch im Service fehlen", so Schützinger. Rückläufig ist der Markt für Elektroautos, der von Jänner bis November auf 17,4 Prozent zurückgegangen ist. "Die Transformation zu BEV dauert länger als angenommen", so Schützinger. Trotzdem wird der Trend zu alternativen Antrieben weitergehen, vor allem das Thema Hybrid wird zunehmend wichtiger. Bei der Porsche Holding Salzburg erwartet man fürs nächste Jahr einen steigenden Anteil von Plug-in-Hybriden und auch bei den elektrischen Fahrzeugen. Auch weil die Elektroautos erschwinglicher werden. "Die Elektro-Modelle werden billiger und kommen zunehmend in die Nähe der Verbrenner", sagt Schützinger.

© Porsche Holding Salzburg

Herausfordernd wird die Zukunft für die Porsche Holding auch deswegen, zumal man mit 1. Juli die Managementverantwortung für die Importeursmärkte Schweden und Italien übernommen hat. Der Pkw-Markt in Italien gehört mit 1,56 Millionen Fahrzeugen zu den größten Automärkten in Europa. Im bisherigen Wachstumsmarkt China hat die Porsche Holding Salzburg erstmals eine Trendumkehr erfahren. „Der Wirtschaftsmotor stockt im Reich der Mitte aktuell auch im Luxusbereich, diese Krise spüren wir und unsere Händler“, so Schützinger: „Wir bringen jetzt u.a. mit dem neuen elektrischen Macan zwar frischen Wind in den Markt, aber die Krise verschwindet nicht so einfach. Deshalb fahren wir in China auf Sicht und gehen in eine Konsolidierungsphase. Zusätzlich dagegen steuern wir, indem wir Wertschöpfungsbereiche wie Service und Gebrauchtwagen stärken.“

Ausblick für 2025 Für das kommende Jahr ist man bei der Porsche Holding Salzburg durchaus optimistisch. Der Auftragsbestand ist zuletzt gestiegen, Lieferengpässe so wie in den vergangenen Jahren sind kein Thema mehr und so erwartet Schützinger für die Holding ein stabiles Jahr 2025. „Wir blicken optimistisch ins neue Autojahr und sind zuversichtlich, dass wir ein vergleichbares Ergebnis wie im Jahr 2024 erzielen können“, sagt Dr. Hans Peter Schützinger. Was den österreichischen Automarkt betrifft, erwartet man den Neuwagenmarkt 2025 auf ähnlichem Niveau wie heuer. "Die 250.000er-Marke zu überspringen, sollte aber realistisch sein“, schätzt Schützinger das Marktpotenzial für das kommende Autojahr ein. Und um die E-Mobilität nachhaltig wieder Fahrt aufnehmen zu lassen, bräuchte es auch positive politische Signale von der neuen Regierung. Anders gesagt: Es wäre wünschenswert, wenn die Förderung für Elektroautos weiterlaufen würde.