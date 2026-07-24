Porsche verschärft Sparkurs: 5.000 Jobs bedroht

Der angeschlagene Sportwagenbauer Porsche AG hat sein Ergebnis im ersten Halbjahr trotz eines weiteren Absatzschwunds um ein Drittel gesteigert. Wie aus den Geschäftszahlen des Mutterkonzerns Volkswagen hervorgeht, hat die allein aus Porsche bestehende Markengruppe „Sport Luxury“ im ersten Halbjahr ein operatives Ergebnis von 1,35 (Vorjahr: 1,01) Milliarden Euro erwirtschaftet, nachdem es im Vorjahreszeitraum um zwei Drittel eingebrochen war.

Der Umsatz schrumpfte um 5 Prozent auf 17,3 Mrd. Euro. Die Entwicklung sei das Ergebnis „der umfassenden Neuausrichtung des vergangenen Jahres, einer starken Preis- und Mixqualität sowie niedrigerer Belastungen aus Rückstellungen aus 2025“, erklärte Volkswagen.