Volkswagen-Gewinn bricht erneut deutlich ein
Der Volkswagen-Konzern hat im zweiten Quartal erneut einen deutlichen Gewinneinbruch verzeichnet. Wie Europas größter Autobauer am Donnerstag mitteilte, sank das Konzernergebnis nach Steuern zwischen April und Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 32,9 Prozent – von 2,29 Milliarden Euro auf 1,54 Milliarden Euro.
Damit setzt sich die schwache Ertragsentwicklung des Konzerns fort. Volkswagen steht seit längerem unter Druck: Neben einer gedämpften Nachfrage in wichtigen Märkten belasten hohe Kosten, der verschärfte Wettbewerb – insbesondere in China – sowie der teure Umbau hin zur Elektromobilität die Profitabilität. Hinzu kommen die Folgen der US-Zollpolitik, die zuletzt ebenfalls auf das Ergebnis drückten.
Die Zahlen verdeutlichen die Herausforderungen, vor denen Europas größter Autobauer derzeit steht. Konzernchef Oliver Blume hatte zuletzt wiederholt betont, Volkswagen müsse effizienter werden und seine Kosten deutlich senken, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Besonders die Kernmarke VW arbeitet im Rahmen eines umfassenden Sparprogramms daran, ihre Rendite nachhaltig zu verbessern.
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