Volkswagen-Gewinn bricht erneut deutlich ein

Der Volkswagen-Konzern hat im zweiten Quartal erneut einen deutlichen Gewinneinbruch verzeichnet. Wie Europas größter Autobauer am Donnerstag mitteilte, sank das Konzernergebnis nach Steuern zwischen April und Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 32,9 Prozent – von 2,29 Milliarden Euro auf 1,54 Milliarden Euro.

Damit setzt sich die schwache Ertragsentwicklung des Konzerns fort. Volkswagen steht seit längerem unter Druck: Neben einer gedämpften Nachfrage in wichtigen Märkten belasten hohe Kosten, der verschärfte Wettbewerb – insbesondere in China – sowie der teure Umbau hin zur Elektromobilität die Profitabilität. Hinzu kommen die Folgen der US-Zollpolitik, die zuletzt ebenfalls auf das Ergebnis drückten.