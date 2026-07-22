Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Wirtschaft

Porsche will weitere 5.000 Jobs streichen

Laut einem Bericht soll dies bis 2035 umgesetzt werden.
22.07.2026, 18:41

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

FILE PHOTO: A Porsche car

Der Sportwagenbauer Porsche will einem Medienbericht zufolge wohl 5.000 weitere Stellen abbauen. Porsche-Chef Michael Leiters plane, bis 2035 zwischen 5.000 und 6.000 Jobs zu streichen, berichtete die Zeitung Bild am Mittwoch. 

Auch das manager magazin berichtete über einen weiteren Arbeitsplatzabbau in dieser Größenordnung.

Scheidung im Hause Porsche: Wolfgang Porsche gibt Ehe-Aus bekannt

Damit würde die Volkswagen-Tochter ihr derzeitiges Abbauprogramm verdoppeln. Ein Sprecher von Porsche lehnte einen Kommentar zu den Medienberichten ab.

Porsche
Agenturen, jde  | 

Kommentare