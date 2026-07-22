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Porsche will weitere 5.000 Jobs streichen
Laut einem Bericht soll dies bis 2035 umgesetzt werden.
Der Sportwagenbauer Porsche will einem Medienbericht zufolge wohl 5.000 weitere Stellen abbauen. Porsche-Chef Michael Leiters plane, bis 2035 zwischen 5.000 und 6.000 Jobs zu streichen, berichtete die Zeitung Bild am Mittwoch.
Auch das manager magazin berichtete über einen weiteren Arbeitsplatzabbau in dieser Größenordnung.
Damit würde die Volkswagen-Tochter ihr derzeitiges Abbauprogramm verdoppeln. Ein Sprecher von Porsche lehnte einen Kommentar zu den Medienberichten ab.
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