Porr kann Gewinn um ein Viertel steigern

Der Baukonzern Porr hat im Geschäftsjahr 2025 seinen Gewinn kräftig gesteigert. Das Konzernergebnis wuchs um mehr als ein Viertel auf 136,7 Millionen Euro. Trotz Konjunkturflaute und geopolitischer Unsicherheiten bleibt Porr-Chef Karl-Heinz Straus optimistisch. „2025 war eines der besten Jahre in der 147-jährigen Unternehmensgeschichte der Porr“, sagte Strauss am Donnerstag. Die Produktionsleistung blieb bei 6,8 Milliarden Euro stabil.

Der deutliche Ergebniszuwachs sei vor allem auf Kosteneinsparungen, Effizienzsteigerungen und ein verbessertes Beteiligungsergebnis zurückzuführen.

Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 24,2 Prozent auf 196,7 Millionen Euro, die EBIT-Marge verbesserte sich von 2,6 auf 3,1 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich um elf Prozent auf 409,4 Millionen Euro.

Bis 2030 strebt der Konzern eine EBIT-Marge von 3,5 bis 4 Prozent an.

Auch an Aufträgen mangelt es nicht. Im Gegenteil: Der Auftragsbestand legte um fast 12 Prozent auf 9,5 Milliarden Euro zu, der Auftragseingang stieg um 14 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro.