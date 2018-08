Poolbauer Wallner: Die Familie, die Träume verkauft

Bei der Firma Wallner in Auersthal, am Rande des idyllischen Weinviertels, ist Hochsaison. Die Hitzewelle kurbelt das ohnehin gut laufende Geschäft nochmals an. Steigen die Temperaturen über 30 Grad, wird die Sehnsucht nach einem Pool groß.

Das Unternehmen ist Marktführer bei Polyester-Pools und entspricht so ziemlich allen Vorstellungen eines erfolgreichen Familienbetriebs. Schon in der dritten Generation geführt, kaum Fluktuation bei den Mitarbeitern, etablierte, in Österreich erzeugte Qualitätsprodukte und langjährige Erfahrung, starke Service-Orientierung und Kundenbindung.

Wer das Sagen in der Firma hat, ist klar. Muss es auch sein, denn immer wieder scheitern Familienunternehmen, weil die Sippschaft heillos zerstritten ist.